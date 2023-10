Scappano per le scale, ma perdono la scatolina con un po’ di cocaina

Blitz in centro della polizia, alla ricerca degli spacciatori di cocaina. Mercoledì e giovedì scorsi i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e i cani antidroga, hanno svolto una serie di controlli mirati soprattutto in centro, in via Gioberti, via Mozzi, via Crispi, e poi ai giardini Diaz e in corso Cairoli. Da un appartamento del centro, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista delle pattuglie, tentava di fuggire salendo le scale. Subito bloccato, il soggetto è stato perquisito e così addosso a lui è stata trovata una scatolina di plastica contenente una piccola quantità di cocaina. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche all’appartamento in uso a un altro uomo, utilizzato dai due per il consumo di droga. Con la perquisizione la Squadra mobile ha trovato un bilancino e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. I due uomini, italiani di 40 e 41 anni, sono stati denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In totale, nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della polizia ha provveduto ad identificate 131 persone e controllati 35 veicoli. L’attività di controllo continuerà con periodici servizi sulle strade della città e del comprensorio maceratese.