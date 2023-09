Scappano dal ristorante senza pagare il conto di 270 euro in cinque: le immagini sui social

Civitanova Marche, 14 settembre 2023 – Mangiano e bevono in cinque in un ristorante del centro di Civitanova e poi scappano senza pagare. E’ accaduto all’Osteria della Malora, in pieno centro. Il gruppetto, tre adulti – due uomini e una donna – e due minori si è accomodato su un tavolo all’esterno del locale, ha cenato, e quando è stato il momento di pagare il conto, che ammontava a 275,50 euro, se l’è svignata alla chetichella senza passare per la cassa. Il tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza interne al locale e i titolari hanno pubblicato sui social le immagini registrate, badando ad oscurare i volti de protagonisti della fuga per non dover incappare nella beffa di una denuncia per violazione della privacy.

"Questi cinque individui, di cui due minori, lunedì sera hanno consumato per 275,50 euro per poi scappare senza saldare il conto!", scrive Claudia Canestrari, la titolare, sulla sua pagina Facebook e che spiega di aver pubblicato sui social "anche per avvisare altri colleghi di stare attenti".

Ha intanto sporto denuncia presso il commissariato, agli inquirenti ha consegnato le immagini delle telecamere e sono in corso le indagini. La polizia avrebbe in mano alcuni elementi per poter risalire alla loro identità.