Scaramazza dell’Unicef al Sanzio. L’evento sui diritti dell’infanzia

Ieri, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la presidente dell’Unicef di Macerata, Patrizia Scaramazza, ha incontrato gli alunni di terza media dell’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza (foto). La rappresentante Unicef ha consegnato ai presenti dei libricini con la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, testo ad oggi ancora molto importante. Ha partecipato anche l’assessore con delega ai Servizi sociali e all’Istruzione, Margherita Fermani, in rappresentanza dell’amministrazione. Il Comune si è detto soddisfatto per l’iniziativa. "L’assessore Fermani ha raccontato ai ragazzi il ruolo svolto dalle istituzioni nella tutela dei più piccoli – ha scritto il Comune sulla pagina istituzionale Facebook –, invitandoli a fare riferimento, nei momenti di difficoltà, all’istituzione scolastica e alle figure professionali che essa mette loro a disposizione".