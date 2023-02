Scaricata la sabbia: al via il ripascimento nel Lido delle Nazioni

Sono finalmente iniziate, a Porto Recanati, le operazioni per il ripascimento nel Lido delle Nazioni, quindi operai e camion in azione per scaricare la sabbia sul litorale. Questo è infatti l’ultimo intervento previsto, dopo che oltre un anno fa sono state realizzate le scogliere nella zona sud, grazie ai 17 milioni di euro tra fondi della Regione e delle Ferrovie. "Vi informiamo che in questi giorni sono in via di ultimazione i lavori nel tratto di litoranea a sud di Porto Recanati con il ripascimento della spiaggia", ha fatto sapere il sindaco Andrea Michelini sulla propria pagina istituzionale Facebook.