"Scaricata una massa di rifiuti", manca un testimone: udienza rinviata

Per aver scaricato a terra una massa di rifiuti vari, sono sotto processo i frusinati Mario e Giampaolo Fiorletta, rispettivamente legale rappresentante e gestore della Ceramica Sole Italia. La società stava lavorando in via dell’Industria, a Porto Recanati, ma il 14 settembre 2018 la guardia di finanza scoprì, lì vicino, un ammassamento di materiali di scarto pericolosi e non pericolosi: 20 sacchi anche rotti con materiale plastico, 120 bancali intrisi di olio, rottami di apparecchiature elettriche e bombolette spray di prodotti a base di silicone, cinque contenitori con scarti di lavorazione della plastica, 5 metri cubi di rottami metallici, sei contenitori da 20 litri di olio minerale, due fusti da 25 litri pieni di rifiuti di imballaggi di plastica, cinque fusti metallici da 200 litri con sostanze riconducibili a oli minerali, quattro fusti vuoti da 200 litri ciascuno, due contenitori pieni di liquidi da 250 litri, un contenitore per olio di scarto da mille litri, 20 bancali in legno rotti, rifiuti da demolizioni; parte dei contenitori erano aperti e danneggiati, con sversamenti del contenuto. Le indagini delle fiamme gialle hanno fatto sì che quell’abbandono illecito fosse attribuito alla ditta laziale, e così ieri per i due responsabili era previsto il processo in tribunale a Macerata. In aula però non è potuto venire uno dei testimoni, e l’udienza è stata rinviata. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Emanuele Senesi.

p. p.