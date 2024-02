Scarichi dell’autolavaggio nelle fogne: in due patteggiano

Gli scarichi dell’autolavaggio finivano diretti nella fognatura comunale. Per questo ieri hanno patteggiato la pena i responsabili della ditta "Mercury", i filottranesi Giovanni e Rossano Mercuri. Il fatto fu scoperto a ottobre del 2021. L’autolavaggio non aveva rinnovato l’autorizzazione, ma nonostante questo dall’impianto gli scarichi continuavano a finire nelle condutture comunali, portando anche sostanze pericolose come zinco, rame e idrocarburi. Dopo il controllo, i titolari erano stati accusati per lo scarico abusivo di acque reflue industriali. Ieri mattina in tribunale a Macerata si è aperto il processo sull’episodio, davanti al giudice Federico Simonelli.

Difesi dall’avvocato Claudia Romagnoli, i Mercuri hanno chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a quattro mesi di arresto con la sospensione condizionale; alla ditta è stata imposta una pena pecuniaria. Gli imputati hanno già versato 10mila euro a titolo di sanzione al Comune di Treia.