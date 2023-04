Scarico di materiali in via San Nicola, mercoledì scatta il divieto di transito

Vista la necessità di chiudere al transito via San Nicola nel primo tratto dall’intersezione con corso Garibaldi, per lavori di scarico materiali edili, il comando di polizia locale di Tolentino ha emesso un’ordinanza per la modifica temporanea della viabilità. Dalle 7 alle 17 di mercoledì, per lavori di scarico in prossimità di un’abitazione in via San Nicola, è istituito il divieto di transito nel primo tratto della via, dall’intersezione con corso Garibaldi fino all’intersezione con piazza San Nicola.