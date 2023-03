Scarlattina a Macerata, impennata di contagi. "Nelle farmacie mancano i tamponi"

Esempi di scarlattina sui bambini

Macerata, 3 marzo 2023 – “Tutti gli anni, in questo periodo, registriamo casi di scarlattina. Ma quest’anno sono davvero tanti, mi viene da dire un’epidemia". La dottoressa Franca Laici, direttrice dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive e cronico-degenerative dell’Ast di Macerata, commenta così il moltiplicarsi quotidiano di una patologia che colpisce, in particolare, i bambini. La diffusione è tale che nelle farmacie scarseggiano – o mancano del tutto – i tamponi faringei attraverso i quali individuare il batterio responsabile della malattia. "In generale – spiega la Laici – questa infezione ha un’incubazione breve ed esordisce con febbre spesso alta, mal di gola, arrossamento del cavo orale, delle tonsille e della lingua". Nelle successive 24-36 ore compare una irritazione della pelle (esantema) che si presenta come piccole macchie lievemente rilevate, di color rosso acceso. "Nella maggior parte dei casi non si presentano problemi particolari – prosegue la Laici – ma è bene non sottovalutare questa malattia, specie se si soffre di altre patologie. Se non ben curata, possono esserci complicazioni, anche gravi, a cuore, reni, fegato e articolazioni". La scarlattina è una malattia infettiva contagiosa. "Si trasmette soprattutto attraverso le goccioline respiratorie", spiega la Laici. Considerato che sono soprattutto i bambini a infettarsi, il Dipartimento di prevenzione, non appena viene a conoscenza di un caso di scarlattina, allerta la scuola frequentata. "Abbiamo già trasmesso avvisi a diversi istituti, sia quelli che si trovano nella fascia costiera-collinare che nell’entroterra, a dimostrazione che la malattia è diffusa sull’intero territorio". Il bambino ammalato, è ovvio, deve restare a casa. Ma che cosa devono fare gli altri bambini, gli insegnanti e il personale scolastico? "Da quando avviamo la segnalazione, se dovessero comparire sintomi, devono recarsi dal medico curante per valutare le condizioni di salute e, quindi, fare un tampone faringeo". Ed è proprio questo il problema: i tamponi scarseggiano. "Abbiamo difficoltà", conferma Alessia Filipponi, titolare dell’omonima farmacia in via Garibaldi a Macerata. "Noi abbiamo sempre dei tamponi per la scarlattina, ma in quantità contenuta, poiché fino ad ora c’è stata una bassa richiesta. L’anno scorso una parte di quelli che avevo sono scaduti. Quest’anno, invece, c’è una domanda molto elevata, perché i casi sono tantissimi. Sia noi che i fornitori siamo stati un po’ colti di sorpresa". La scarlattina sta avendo un andamento simile all’influenza: negli ultimi due anni lockdown e mascherine hanno contribuito a ridurne la diffusione. Ora, invece, i casi oltrepassano i livelli prepandemici.