Scarpate da mettere in sicurezza

Al via l’iter per la messa in sicurezza delle scarpate rocciose dissestate sulla strada Septempedana 361, a Pioraco. Anas, soggetto attuatore, ha informato il Comune che è stata indetta la conferenza dei servizi e che si dà avvio alla procedura di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo. Nel novembre 2021 la strada, a causa della presenza di massi importanti non stabili nella parte più alta della parete rocciosa, era stata chiusa alcuni giorni per le operazioni di disgaggio massi. Ma, oltre alle operazioni di emergenza effettuate in quell’occasione, l’Anas aveva preso l’impegno di realizzare una galleria di collegamento per risolvere definitivamente la problematica. "Il progetto di ricongiungimento delle due gallerie va avanti – spiega il sindaco Matteo Cicconi –. Si tratta di un’opera importante, con un intervento risolutivo al cento per cento. Siamo sulla buona strada".