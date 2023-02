Scarpe contraffatte, quattro cinesi denunciati

di Lorena Cellini

Sequestro di articoli di abbigliamento e scarpe con griffe del lusso contraffatte, operazione della Guardia di Finanza in quattro aziende di Civitanova attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio. Quattro le persone denunciate, tutte di nazionalità cinese, e 2.600 gli articoli tolti dal mercato. Nell’ambito del monitoraggio del distretto industriale della pelle, del cuoio e delle calzature, finalizzato anche a scongiurare eventuali infiltrazioni criminali negli assetti proprietari, le Fiamme gialle della Compagnia di Civitanova, hanno incrociato i dati acquisiti ed eseguito quattro blitz nei confronti di altrettante imprese di vendita all’ingrosso e al dettaglio di calzature, abbigliamento e accessori di moda. Nel corso dei controlli, gli agenti della Finanza hanno potuto constatare la commercializzazione di calzature e articoli di pelletteria recanti griffe dell’alta moda. In particolare i marchi Gucci, Golden Goose, Hermes, Converse, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Burberry, Yves Saint Laurent e Valentino. Le griffe sono risultate contraffatte, ma tali da indurre il consumatore in inganno circa la provenienza e l’originalità del prodotto in vendita con uscissi ovviamente anche sul costo. Di conseguenza, sono stati sottoposti a sequestro probatorio oltre 2.600 articoli di moda e, in relazione ai reati penali di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione, i titolari delle imprese controllate sono stati denunciati, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. Il colonnello Ferdinando Falco, Comandante Provinciale della guardia di Finanza, sottolinea che "il fenomeno della contraffazione è un moltiplicatore di illegalità, poiché alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina, dell’evasione fiscale e contributiva, del commercio abusivo, del riciclaggio e di altri gravi illeciti. Inoltre, chi compra merce contraffatta deve sapere che, oltre a commettere un illecito, mette a rischio la propria salute, poiché tali prodotti spesso non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa".