Scarponi: "Lavori ai giardini, perché invitate poche aziende? Dovevano prevedere lo stop estivo"

"Perché per i lavori ai giardini sono state invitate solo cinque aziende?". La domanda è di Claudio Scarponi, ex consigliere comunale di San Severino, che solleva un argomento già molto dibattuto sia dall’assise sia dai settempedani che non gradiscono la chiusura dell’area giochi del Coletti nella stagione estiva. "Quello dei giardini pubblici e quello della pinacoteca sono i temi per i quali da cittadino e da ex consigliere comunale devo fare domande e precisazioni. Nel caso della pinacoteca civica si è arrivati a gestire il trasferimento della galleria in altra sede all’ultimo momento, quando dei lavori al palazzo Manuzzini si sapeva da due anni. Perché aspettare maggio per ricollocare il museo e non farlo in inverno? Perché il Comune non si è opposto chiedendo 4 mesi di proroga per iniziare i lavori e salvare l’estate? Un danno per l’impoverimento della città, già mortificata per le chiusure degli altri due musei e monumenti vari". Secondo Scarponi era opportuno evitare la chiusura contemporanea dei musei e lavorare alla riapertura degli altri luoghi monumentali e di culto come il Duomo di Castello: "Si farà la Notte bianca dei musei con quattro musei su quattro chiusi ad eccezione del Marec e delle Conce". Per il giardino Coletti invece, Scarponi nota che da un lato ci sono state rassicurazioni circa il trasferimento dei giochi in altre ’piccole’ aree verdi, "mentre non sembra praticabile la parziale apertura nei mesi estivi del giardino". Tante le domande di Scarponi, come ad esempio "perché nel bando di concorso non si è previsto di imporre all’aggiudicatario uno stop parziale dei lavori nei mesi estivi? Perché non si è imposto un lavoro a stralci, visto anche il notevole importo di circa 681 mila euro? E infine, perché per un appalto cosi importante sono state invitate solo 5 aziende? Meraviglia poi che di queste solo due abbiano presentato l’offerta, una di Genga e una di San Severino. Perché non invitare 30 aziende a fronte di un appalto così importante, non mancano certo i vivaisti nelle Marche".

Gaia Gennaretti