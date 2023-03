Scarsa sicurezza, attività sospesa e multa

di Lucia Gentili

Una denuncia, attività sospesa e una sanzione amministrativa di 3mila euro. È finito nei guai il legale rappresentante di una ditta appaltatrice in seguito a un’ispezione in un cantiere dedicato alla ricostruzione di una palazzina con otto unità abitative, in una via centrale di Tolentino. I carabinieri, sulla base delle competenze del comparto di specialità in materia di lavoro, hanno verificato se venissero rispettate o meno le prescrizioni di sicurezza. Il legale rappresentante dell’impresa è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la presenza di andatoie e passerelle irregolari e per il mancato rispetto di prescrizioni del decreto legislativo 812008 relative alla viabilità nei cantieri e alle difese nelle aperture. In attesa della regolarizzazione degli adempimenti previsti, l’attività è stata sospesa ed è stata applicata la sanzione. Altre violazioni invece sono state contestate al legale rappresentante di una ditta di installazione di ponteggi e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, con l’applicazione di prescrizioni e ammende penali. Continuano i controlli nei cantieri post-sisma, con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata. La settimana scorsa la compagnia di Tolentino ha effettuato questo servizio a largo raggio unitamente al nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Macerata, con la finalità di monitorare e controllare i numerosi cantieri presenti nel territorio per la ricostruzione post-sisma.