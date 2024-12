Scassinato un furgoncino, sparisce lo zaino. Donna derubata della borsa in centro

Altri due furti a Porto Recanati. Qualche giorno fa è stata rubata la borsa a una donna che si trovava nel centro cittadino, e martedì sera un ladruncolo ha preso di mira un furgoncino e, dopo averlo forzato, si è portato via uno zainetto. Il proprietario lo aveva parcheggiato in via Kennedy, ma quando verso le 21 è tornato al camioncino e lì si è accorto che qualcuno aveva rotto il vetro di uno sportello anteriore, era riuscito ad aprire il mezzo per poi rubare uno zainetto, al cui interno c’erano solo documenti di nessun valore. Il pderubato, un portorecanatese, si è recato ieri mattina alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati e ha formalizzato una denuncia contro ignoti per il furto e il danneggiamento subiti.

Nei giorni scorsi inevec una donna sui quarant’anni stava camminando in piazza Brancondi, quando si è fermata e ha appoggiato la sua borsetta con soldi e documenti su una panchina. Ma in quel momento, senza che se ne accorgesse, un malfattore è passato là e ha arraffato la sua borsa, facendola franca e allontanandosi con tutta tranquillità.