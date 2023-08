Scatena il caos in centro Aggredisce carabinieri e clienti: 28enne arrestato

di Paola Pagnanelli

Ubriaco fradicio, ha dato in escandescenze davanti al bar Ginetta prendendosela prima con un avventore, e poi con i carabinieri chiamati per fermarlo. Per questo è stato arrestato venerdì sera un nigeriano 28enne. Ieri mattina ha patteggiato la pena, è tornato libero e ora c’è il nulla osta all’espulsione. Il fatto è successo in largo Affede, alla fine di via Mozzi. Intorno alle 20.20 i carabinieri sono stati chiamati dai gestori del bar, perché un uomo stava creando dei problemi. Al loro arrivo, i militari hanno trovato il nigeriano, Joseph Stanley, del tutto fuori controllo, che se la prendeva con il titolare del vicino forno, mettendogli le mani addosso; fuori di sé, il 28enne aveva anche preso una sedia e l’aveva scagliata contro la serranda di un negozio chiuso. La pattuglia ha provato a farlo calmare, ma quello se l’era presa anche con i carabinieri, insultandoli, minacciandoli e dicendo che lui veniva da Palermo, cosa che evidentemente secondo lui lo rendeva ancora più temibile. A un certo punto si era accasciato a terra e i carabinieri avevano approfittato per bloccarlo, ma ancora il ragazzo aveva tentato di resistere alla loro presa, graffiando uno alla mano e mordendo l’altro, sempre alla mano. Una scena piuttosto concitata, avvenuta di fronte agli avventori del bar. Alla fine Stanley è stato bloccato. Prima è stato portato al pronto soccorso, viste le sue condizioni di salute non ottimali, e poi in caserma. Non aveva documenti e ha dato un nome falso, ma con le impronte digitali la sua identità si è scoperta subito. È emerso che il nigeriano, senza fissa dimora e clandestino, aveva già avuto segnalazioni per fatti analoghi. E così è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima, in tribunale. Al pubblico ministero Stefano Lanari, il 28enne ha detto di non ricordare assolutamente nulla di quanto avvenuto la sera prima, avendo bevuto molta vodka in compagnia di un amico ed essendo completamente ubriaco, come per altro attestato anche dalle analisi fatte al pronto soccorso. Stando a quanto dichiarato da lui, vivrebbe in città con la madre. Per lui l’avvocato Alessia Giampaoli ha chiesto di patteggiare, concordando la pena a un anno e quattro mesi di reclusione. L’uomo ha avuto il beneficio della sospensione condizionale, ma il giudice Andrea Belli ha dato il nulla osta all’espulsione.