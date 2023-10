Scatena il panico in strada: bloccato

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri in via Cassiano da Fabriano, dove un uomo ha dato in escandescenze scatenando il panico in strada. A quanto sembra, tutto sarebbe nato da un litigio, che avrebbe scatenato la reazione violenta dell’uomo. Questi avrebbe perso il controllo, e se la sarebbe presa non solo con il suo rivale ma anche con i passanti, tentando persino di fermare le auto. Le sue urla disperate hanno allarmato tutti i residenti della zona, preoccupati e increduli per quanto stava avvenendo in strada. Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i carabinieri e, per dare manforte, anche la polizia. I militari hanno bloccato il soggetto e lo hanno portato in caserma, per gli accertamenti e le valutazioni del caso. Sarebbe ancora da chiarire cosa ci sia stato dietro alla scena di follia messa in atto dal soggetto.