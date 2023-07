di Asterio Tubaldi

Scatta da domani la ztl nel centro storico di Recanati e ritornano – come da tradizione – ad infiammarsi le polemiche, soprattutto da parte dei commercianti, la categoria da sempre più penalizzata dalle limitazioni alla circolazione. Si ripete lo stesso refrain dell’anno scorso con la novità dell’istituzione di un terzo varco elettronico, quello di Porta Nuova che conduce verso casa Leopardi, l’ospedale e il quartiere di Montemorello.

Inoltre il varco, da tempo esistente all’inizio di corso Persiani, per la ztl estiva verrà arretrato all’inizio di via Primo Luglio includendo, così, anche via Falleroni, che conduce al quartiere Duomo. Gli automobilisti dovranno munirsi di pazienza e buona volontà per orientarsi fra i diversi orari che disciplineranno, a macchia di leopardo, gli accessi nei tre varchi nel centro storico (il terzo è quello di Porta Marina). Da domani, infatti, sono in vigore le nuove regole che rimarranno sino al 10 settembre. Nei giorni feriali, eccetto il sabato, la ztl in via Primo Lluglio e Porta Marina è in vigore dalle 13 alle 15 e dalle 19.30 alle 2 di notte. La ztl in via Porta Nuova scatta al mattino due ore prima, cioè alle 11, e termina alle 15. Per tutti i tre varchi l’orario serale è fissato dalle 19,30 alle 2 di notte.

Il sabato, per via del mercato settimanale, Porta Marina e Porta Nuova sono sbarrate alle macchine dalle 10 alle 15. Nei giorni festivi lo sbarramento alle auto nei tre varchi è previsto dalle 2 di notte sino alla mezzanotte. Per chi sgarra, immediata la segnalazione della videosorveglianza alla centrale operativa della polizia municipale con l’inevitabile recapito a domicilio della contravvenzione. Immancabili, come dicevamo, le proteste degli operatori economici. Il più battagliero è Fabio Semplici, barbiere che ha la sua bottega da diverse generazioni a Montemorello. Lui non boccia tout court la ztl, che trova anche una sua motivazione nelle ore serali, ma non comprende proprio quella che scatta al mattino.

"Cari signori del palazzo, non vi basta vedere e sentire che ogni tanto chiude qualche negozio nel centro storico? O volete proprio assistere alla moria di tutti? Mi dovete ancora dire a cosa serve tenere chiuso, a quell’ora del giorno, le strade da luglio a settembre. Non l’ho ancora capito. Ma a chi volete far dispetto"?

Gli fa eco Agostino Nina che ha un negozio di biciclette in Corso Persiani: "Bisogna riportarci le persone ad abitare al centro e incentivare le ristrutturazioni dei negozi per le attività che vanno ugualmente incoraggiate, poi la Ztl ci può anche stare". Più tranciante un altro commerciante: "Questi orari diversi servono solo per fare le multe".