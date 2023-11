Scatta il blitz di Halloween. Sequestrati 300 articoli

Festa di Halloween: lo ‘scherzetto’ lo ha fatto la Guardia di finanza di Civitanova a una attività commerciale di via Saragat, dove gli agenti si sono presentati per un controllo e hanno sequestrando circa 300 articoli perché considerati pericolosi per la salute dei consumatori, e tra questi anche diverse confezioni di profumi contenenti sostanze tossiche. Il titolare del negozio, di nazionalità cinese, è stato denunciato ed è difeso dall’avvocato Simone Santoro.

Le fiamme gialle, nell’ambito di ispezioni in materia di sicurezza dei prodotti messi in vendita per prevenire contraffazioni e abusivismo commerciale organizzato, in particolare la merce inerenti la festività di Halloween, effettuati servizi di contrasto rispetto a reati legati alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato, hanno condotto una operazione di monitoraggio sui prodotti insicuri per la salute pubblica, pianificata dal Comando Provinciale di Macerata.

Le attività di polizia economico-finanziaria sono state orientate, principalmente, a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore, in ordine alle informazioni minime da indicare sulla merce esposta in vendita, per assicurarne una consapevole scelta d’acquisto. Nella rete dei controlli anche un esercizio commerciale nel quartiere di Fontespina, in via Saragat, dove i finanzieri hanno trovato e sottoposto a sequestro circa duecento articoli destinati alla vendita per la festa di Halloween, quindi maschere, costumi, ciabatte, gel, giocattoli a forma di zucca e kit per travestimenti.

Tutta merce priva delle avvertenze e delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei giocattoli e carente anche delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati e le precauzioni d’uso. Si tratta di nozioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono destinati ai bambini. Inoltre, sempre nella stessa attività di vendita, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza circa cento confezioni di prodotti di profumeria contenenti un composto chimico, il butilfenil metilpropionale, anche conosciuto con il nome ‘Lilial’, utilizzato per la preparazione di cosmetici, un componente oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.