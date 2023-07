Scatta il fermo pesca fino al 9 settembre

di Mario Pacetti

Quello dell’altroieri è stato per la flotta a strascico civitanovese, al pari di tutte le altre marinerie adriatiche ubicate fra Trieste e Ancona, l’ultimo giorno lavorativo della stagione 2022-23. Domani notte scatterà il fermo pesca obbligatorio, destinato a protrarsi fino al 9 settembre. Si tornerà in mare la notte tra il 10 e l’11 settembre. Ieri mattina s’è consumata nel mercato ittico l’ultima asta all’ingrosso prima dello stop. Come sempre è stata parecchio remunerativa per i pescatori, poiché i commercianti non hanno badato a spese per assicurarsi le ultime cassette in ballo prima della lunga sosta. Per dirne una: un acquirente di Teramo, per aggiudicarsi una partita di scampi grandi, è arrivato a pagarli la bellezza di 110,32 euro al chilo. Ma anche altre specie hanno registrato quotazioni all’insù, quantunque nelle prossime settimane sarà ancora possibile acquistare pesce fresco del medio Adriatico dai produttori del Piceno. Come capita ormai da alcuni anni la marineria di San Benedetto continuerà infatti a pescare fin poco oltre Ferragosto, con un calendario "sfalsato" rispetto ai colleghi marchigiani. Lì i pescherecci si fermeranno poi fino al 24 settembre.

Ieri sono state negoziate a Civitanova 1.063 casse (quasi 4 tonnellate e mezzo di prodotto) per un incasso lordo di 32.722 euro. Elenchiamo di seguito i prezzi medi delle singole specie: scampi grandi 96,76 euro; astici 52,75; mazzancolle 47,73; san pietro 30,28; scorfani rossi 28,68; calamari 23,78; rombi lisci 22,78; sogliole 22,58; pannocchie grandi 19,98; polpi 16,16; gamberetti rosa 14,49; gallinelle medie 12,27; rospi 12,09; busbane 10,25; totani 9,76; zanchette 8,74; moscardini 7,99; merluzzi 7,97; merlani 7,11; merluzzetti 6,02; sgombri grandi 4,78; lanzardi 4,18; ragni 4,13; mormore 3,40; granchi 3,34; alici 2,73; razze 1,91; triglie 1,67. Più complessivamente, nell’ultima settimana lavorativa il mercato all’ingrosso ha registrato un volume di compravendite pari a 110.723 euro. Vendute 3.550 casse, corrispondenti a 15,2 tonnellate di prodotto.

Cambio della guardia, sul fronte dei turni di lavoro, tra i vongolari del consorzio civitanovese e quelli operanti ad Ancona. Questi ultimi si sono arrestati ieri e dovrebbero riattivarsi non prima di un mese e mezzo. I civitanovesi, che erano fermi da una quarantina di giorni, torneranno in mare martedì prossimo, primo agosto. Ieri mattina, come consuetudine, 21 vongolare con targa An, di proprietà di armatori civitanovesi, sono attraccate al molo sud del nostro porto. Resteranno a Civitanova, anche in vista dei lavori di manutenzione, fino alla vigilia della ripresa del lavoro quando torneranno nello scalo dorico.