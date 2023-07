Scatta il piano contro gli incendi Un elicottero e più uomini in servizio

di Paola Pagnanelli

Un elicottero a Cingoli e più uomini pronti a entrare in azione in caso di incendi boschivi. Anche per l’estate 2023 la Regione ha firmato la convenzione con la direzione regionale dei vigili del fuoco. Quest’anno in particolare ci sarà un presidio extra a Fiastra, per intervenire sia contro i roghi che nelle altre emergenze che possono verificarsi in montagna. A dare notizia della firma della convenzione è stato il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Mauro Caprarelli. Il piano tecnico prevede, per il comando vigili del fuoco di Macerata, il potenziamento del dispositivo di soccorso ordinario con due squadre antincendio in più, dotate di mezzi fuoristrada. Una delle due squadre sarà nella sede centrale a Macerata, la seconda sarà prevalentemente nella base avanzata temporanea anti incendi boschivi (Aib) a Fiastra, nel territorio del Parco dei Sibillini. La scelta logistica, oltre a essere in linea con il piano Aib 2023, si inquadra a livello sperimentale anche nell’ottica dell’istituzione di un futuro "presidio rurale" permanente a Fiastra, il cui progetto è stato presentato dal comando di Macerata al Dipartimento vigili del fuoco e alla presidenza del parco. "Finora il problema sono state le bombe d’acqua, dieci in due mesi – spiega l’ingegnere Mirko Mattiacci, vice comandante -. Lo scorso anno invece ci fu un periodo molto siccitoso da marzo a maggio, e poi diversi incendi. La situazione fino ad adesso è stata abbastanza tranquilla, ma ora inizia il periodo più a rischio. Il programma operativo prevede un potenziamento delle squadre di soccorso ordinarie, e un elicottero all’elisuperficie di Cingoli". La novità principale è la base a Fiastra. "Per Fiastra avevamo presentato al Dipartimento un progetto per il presidio rurale, una sorta di distaccamento dei vigili del fuoco, ed era molto piaciuto anche alla presidenza del Parco e ai carabinieri forestali, ma per ora il comando ha deciso di realizzarlo ad Arquata. Allora in via sperimentale, nell’ottica futura di realizzare questo progetto, partiamo con un presidio avanzato. Fiastra ha una forte vocazione turistica e la squadra, composta da un caposquadra, due autisti e due operatori, potrà intervenire sia per gli incendi che per incidenti o altre emergenze, in maniera più rapida di quanto potrebbero fare da Visso o Camerino". Le squadre antincendio boschive saranno attive dal 15 luglio al 23 agosto, dalle 8 alle 20. In caso di incendi saranno mobilitate anche di notte.