Scatta la disinfestazione contro le zanzare. Finestre chiuse nella notte tra domani e martedì

Finestre chiuse nella notte tra domani e martedì a Porto Recanati, dove verrà effettuato dal Cosmari un intervento di disinfestazione contro le zanzare. Lo rende noto il sindaco Andrea Michelini. "L’operazione si svolgerà dalle 23 alle 6 e sarà finalizzata alla prevenzione delle malattie trasmesse dagli insetti – spiega il primo cittadino -, in linea con le direttive nazionali in materia di igiene e sanità pubblica. Residenti e turisti sono invitati a collaborare adottando alcuni accorgimenti fondamentali: chiudere le finestre durante l’intervento, non lasciare all’aperto cibi, panni o altri indumenti, attendere almeno sette giorni prima di consumare frutta e verdura coltivata in orti e giardini, previa accurata pulizia. Tali precauzioni sono estese anche agli animali domestici. L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni indicate".