Scatta la ’Zona 30’ per una città più sicura

Progetto ‘Zona 30’ per garantire una maggiore sicurezza stradale, è iniziata l’installazione della segnaletica che dispone l’abbassamento dei limiti di velocità in alcune zone della città. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della polizia locale, Cristian Lupidi, e ricalcando quanto già deciso con delibera di giunta stabilisce che la velocità sia limitata a 30 km orari in centro, a Civitanova Alta e a Fontespina, nel distretto scolastico di via Saragat, dove si affacciano asili, elementari, medie e superiori.

Più precisamente, la soglia dei 30 km/h applicata a tutti i veicoli, in deroga ai 50 km/h, riguarda nel quartiere centro la sezione nord del borgo marinaro e in particolare viale Matteotti (tra piazza XX Settembre e via Lauro Rossi), via Lauro Rossi, corso Dalmazia, via Fiume, via Conchiglia, via Carena, via Nave, via Zara, via Duca degli Abruzzi, via Pola, via Gorizia, via Lido, vicolo Marte, vicolo Venere, vicolo Nettuno, via Trento, vialetto Nord e vialetto sud, piazza XX Settembre. Si viaggerà sotto ai 30 anche a Civitanova Alta, lungo tutte le strade dentro le mura storiche e sui due viali esterni quindi via Roma, viale della Repubblica, viale della Rimembranza, via Minniti, corso Annibal Caro, piazza della Libertà, via del Girone, via del Sole, via della Croce Santa, largo San Carlo Borromeo, via Porta Zoppa, via del Mercato, vicolo della Colonna, via Aurora, via Nazario Sauro, piazza dell’Unità, via Oberdan, via del Piceno, vicolo del Chienti, piazza Garibaldi. Infine limite di 30 in via Saragat, a Fontespina, dall’incrocio con via Enrico il Navigatore fino a quello con via James Cook. A garantire il rispetto dell’ordinanza da fate degli automobilisti non saranno dispostivi elettronici.

Niente autovelox e il perché lo spiega il comandante della polizia municipale, Lupidi: "Il problema degli autovelox è che in Italia sono tutti approvati, ma nessuno omologato, e un paio di sentenze della Corte di Cassazione hanno già annullato sanzioni. Inoltre, una direttiva Salvini stabilisce che l’autovelox sulle strade su cui si viaggia sotto ai 50 km orari non può essere utilizzato. Quindi, ci saranno ovviamente i controlli che verranno effettuati dalle nostre pattuglie". Le strade che fanno parte del progetto della ‘Zona 30’ sono state scelte sulla base di uno studio ricognitivo effettuato dal Comune attraverso il settore della Pianificazione territoriale.