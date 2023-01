Scatta l’allarme e sfuma il colpo Ladri in azione nei depositi Assem

Scatta l’allarme e sfuma il colpo. Ladri in azione, nella notte tra giovedì e ieri, nei depositi della municipalizzata Assem di San Severino, in località Colotto. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 2 il suono dell’allarme, entrato in funzione, ha richiamato subito l’intervento degli addetti al servizio di vigilanza, delle forze dell’ordine e della squadra di reperibilità. Giunti sul posto, però, dei malviventi non c’era nessuna traccia. Il sopralluogo è stato effettuato e sono stati accertati alcuni danni alla struttura: gli autori del tentato colpo, infatti, dopo aver forzato una porta probabilmente con l’uso di un piccone, hanno tagliato anche alcuni fili del sistema di controllo. Ma per fortuna non sono riusciti nel loro intento perché qualcosa deve essere andato storto. I ladri sarebbero stati interessati al rame. Sono in corso gli accertamenti per verificare se all’appello, nei magazzini, mancano utensili e attrezzi. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione locale (sotto la Compagnia dei carabinieri di Tolentino).

L’Assem fornirà comunque agli inquirenti le immagini della videosorveglianza. Negli ultimi quindici anni la municipalizzata non aveva mai registrato episodi di questo tipo. Pochi i danni registrati nel tentativo di furto, ma resta l’amarezza. Lo scorso dicembre invece, l’Assm di Tolentino aveva subìto un furto con bivacco, per un bottino composto da trattorini, tagliaerba, seghe elettriche ecc, dpi, vestiario di sicurezza e in furgone poi ritrovato in provincia di Viterbo (Lazio).