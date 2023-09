Scatta l'esercitazione dei vigili del fuoco a Tolentino: coinvolti Caldarola e Camerino

Da domani a venerdì un’esercitazione di colonna mobile regionale dei vigili del fuoco coinvolgerà il personale e i mezzi dei cinque comandi delle province marchigiane. Saranno coinvolte Tolentino, Caldarola e Camerino. Per questo le amministrazioni comunali, a partire da quella tolentinate attraverso l’assessore Flavia Giombetti, invitano i cittadini a non allarmarsi: "La consistente presenza di mezzi e uomini sul territorio è finalizzata all’esercitazione dei vigili del fuoco e non ad un’emergenza reale", raccomandano gli enti. L’attività addestrativa consisterà nel simulare uno scenario emergenziale di tipo sismico. A Tolentino verrà predisposto un campo base al distaccamento dei pompieri, mentre nel piazzale in via Madre Teresa di Calcutta 47 sarà dislocato un centro di raccolta e smistamento dei mezzi di soccorso provenienti dagli altri comandi della regione. A Camerino e Caldarola si svolgeranno invece esercitazioni di "ricognizione preliminare esperta" e di "ricerca e soccorso in ambiente urbano". Questo il calendario: domani movimentazione dei mezzi e predisposizione del campo base al distaccamento di Tolentino; da martedì a venerdì mobilitazione dei mezzi dei comandi verso il centro di raccolta e smistamento di Tolentino e attività addestrative a Caldarola e Camerino.