Scatta lo sfratto all’Hotel House, intervengono i servizi sociali

Carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e 118 sono dovuti intervenire in forze all’Hotel House, per eseguire uno sfratto nei confronti di una donna che non voleva saperne di andarsene da un’abitazione. Il fatto è avvenuto ieri mattina a Porto Recanati. Intorno alle 9, i carabinieri e la polizia locale sono saliti in un appartamento al quinto piano del maxi condominio, dove vive una nigeriana. Lei era stata sfrattata dal proprietario di casa, ma non voleva abbandonare per nessun motivo quell’abitazione e anzi si rifiutava di aprire la porta. Per precauzione, sono stati chiamati i vigili del fuoco di Civitanova e gli operatori sanitari del 118 che si sono uniti alle operazioni. Tuttavia la nigeriana ha poi deciso di evitare che la situazione andasse per le lunghe e degenerasse. Tant’è che ha aperto spontaneamente la porta di ingresso e li ha lasciati entrare. A quel punto sono giunti anche gli assistenti sociali, visto che la donna risulta essere un soggetto fragile. Alla fine del confronto, è stato concesso alla nigeriana di poter rimanere nell’appartamento per un altro mese. Infatti questo breve lasso di tempo servirà ai servizi sociali per trovare un’altra abitazione dove poter collocare la donna.