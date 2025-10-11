Scatta l’operazione "Scuole sicure". Controlli antidroga e segnalazioni

Il cane Ila fiuta la droga nel corso dei controlli svolti dalla polizia locale, in tre sopresi con hashish e marijuana. Tra loro c’è anche un minorenne. Gli agenti della polizia locale di Macerata hanno effettuato una serie di controlli nell’ambito del progetto "Scuole sicure", svolto in collaborazione con la Prefettura di Macerata e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e sensibilizzare i giovani sul tema. Le attività si sono svolte durante tutto l’arco della settimana e si sono incentrate, principalmente, nelle aree limitrofe agli istituti scolasti e sono state svolte con il supporto dell’unità cinofila del comune di Ascoli, il cane Ila, grazie alla convenzione sottoscritta tra i sindaci Sandro Parcaroli e Marco Fioravanti. Sono state identificate e controllate 15 persone.

Durante uno dei controlli gli agenti hanno sorpreso un ventenne in via Lido Bastianelli mentre era intento a consumare marijuana, il giovane è stato segnalato alla Prefettura e la droga trovata in suo possesso è stata sequestrata. Iin via Cioci, un minorenne è stato identificato dagli operatori mentre fumava una sigaretta fatta a mano che è risultata contenere hashish; il giovane è stato segnalato alla Prefettura e riaffidato ai genitori. Nella mattinata di ieri, l’attività degli agenti di polizia locale ha permesso di identificare un 60enne tunisino non residente a Macerata, che si aggirava in via Cioci con fare sospetto. È stato sottoposto a un controllo, dopo la segnalazione dell’unità cinofila, e trovato in possesso di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura. "La polizia locale prosegue le sue attività di sicurezza urbana con una particolare attenzione allo spaccio di sostante stupefacenti tra i giovani, sia nei pressi delle scuole ma anche sui mezzi di trasporto scolastici", ha commentato l’assessore alla sicurezza Paolo Renna. "Voglio ringraziare il personale della polizia locale che è stato appositamente formato per questi controlli mirati, la Prefettura e tutte le forze dell’ordine per la grande rete che si è sviluppata intorno al progetto Scuole Sicure. Un ringraziamento anche al comandante della Polizia locale di Ascoli per la sempre costante collaborazione portata avanti" ha aggiunto il comandante della polizia locale Danilo Doria.