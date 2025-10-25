"Scattando s’impara". Via alla mostra nella fototeca

Prende il via oggi ottobre l’undicesima edizione del Civitanova Film Festival, la rassegna che animerà più luoghi della città fino al 2 novembre, con una trasversalità di incontri che andranno anche oltre al Grande Schermo.

Questa pluralità di forme d’arte sarà già chiara dall’inaugurazione di domani, che segue in pieno il tema del CFF 2025, Gli incontri necessari. Il via infatti è in programma alle 18 alla Fototeca Comunale Paolo Domenella (vicolo Sforza), dove ci sarà il taglio del nastro della mostra "Scattando s’impara". Il progetto è promosso da Benedetta Rusticucci, psicoterapeuta familiare e fotografa professionista, e Alessandro Palombini (nella foto con Rusticcini), fotografo e videomaker professionista, con l’idea di creare uno spazio dove la fotografia non sia solo uno strumento per rappresentare la realtà, ma un mezzo per esplorare la propria realtà interiore. Da qui l’idea di coinvolgere il Servizio Sollievo e gli utenti in un laboratorio di fotografia, che culmina in questa mostra e in una pubblicazione, curata da Lucia Vallesi.

Alle 21.15 si va al cinema Cecchetti per la proiezione del primo lungometraggio del Festival, Squali (2025), per la regia di Daniele Barbiero. Alla fine è in programma un dibattito con il regista Daniele Barbiero e gli attori Francesco Centorame (salito alla ribalta grazie al suo Elia Santini di Skam Italia) e Ginevra Francesconi (Una figlia, Il mio nome è Vendetta). Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro e possibilità anche di prevendita in orario di apertura del cinema.