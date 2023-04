Scattano foto alle case "Lavoriamo per Google" Smascherati dai residenti

di Chiara Gabrielli

Allarme a Villa Potenza, due persone a bordo di un’auto si sono messe a fotografare le abitazioni della frazione, ma grazie all’attenzione dei residenti e al pronto intervento delle forze dell’ordine ogni intenzione losca è stata stroncata sul nascere. Un esempio, questo, lo definisce l’assessore alla sicurezza Paolo Renna, di come il gioco di squadra tra vicini di casa sia fondamentale per prevenire episodi di criminalità. "Come dico spesso, non costa nulla fare una telefonata in più ma quella telefonata può essere determinante – spiega Renna –. Giovedì scorso, due persone a bordo di una Punto nera giravano per la frazione scattando fotografie alle case. Alcuni hanno chiesto loro cosa stessero facendo e i due hanno detto di fare foto per Google Maps per conto della Tim. I residenti però, per niente convinti, hanno chiamato il 112. Le forze dell’ordine hanno verificato e in effetti i due non avevano nessun documento che potesse attestare la veridicità di quanto avevano detto. Nel frattempo, in contemporanea con il controllo, nella chat di noi abitanti è circolata la notizia e quindi tutti si sono subito messi in allerta. Questo è un esempio lampante di come parlarsi, guardarsi le spalle l’un l’altro e segnalare le stranezze e gli sconosciuti può fare la differenza". Renna specifica che non è il primo episodio del genere.

"Capita, purtroppo, in tutte le zone – sottolinea –, il modus operandi è più o meno lo stesso, fanno foto, chiedono informazioni in giro, vanno a prendere un caffè al bar e ne approfittano per ascoltare le conversazioni. Consiglio sempre di stare attenti e segnalare episodi sospetti alle forze dell’ordine". A proposito di sicurezza: il mese scorso, due famiglie sono state vittime di furti in casa in via Spadoni, oltre poi a vari colpi a segno dalle parti di via Silone. Sono stati portati via gioielli per migliaia di euro. "Ho incontrato una dei residenti – spiega l’assessore –, ho assicurato che come amministrazione comunale faremo tutto il possibile. Stiamo verificando se il piccolo passaggio che collega via Spadoni con via Roma (da dove si suppone che si siano introdotti i ladri a marzo) sia di proprietà del Comune o di privati, faremo un sopralluogo con i tecnici. Se è pubblico, possiamo pensare di chiuderlo, se è di privati scriveremo loro per consigliare di mettere un cancelletto come deterrente, così che l’eventuale via d’accesso o di fuga dei ladri risulti ostruita".