Scattano i sopralluoghi del Comune "Un pericolo anche per i bambini"

"L’ufficio Ambiente e tutela del benessere animale del Comune ha già svolto diversi sopralluoghi nell’area indicata e domani (oggi, ndr) ne faremo un altro. Per ora comunque non è emerso nulla, ma continueremo a controllare. Quanto successo è gravissimo. E poi, se un bambino avesse toccato l’esca avvelenata e poi si fosse portato le mani alla bocca? Non voglio nemmeno pensarci". Così l’assessore Laura Laviano: sono state svolte molto verifiche accurate, spiega, dopo la notizia dei bocconi nell’area verde di Collevario che hanno portato alla morte di due cagnolini. "La zona è stata passata al setaccio dal nostro Ufficio e abbiamo chiamato i veterinari, ma non risultano denunce ufficiali – sottolinea Laviano –. Invito tutti i veterinari ad agire secondo normativa qualora avessero un sospetto di avvelenamento. Prima di tutto, va effettuata la segnalazione sul portale, che è obbligatoria, poi la carcassa va inviata all’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) e dopo, se il caso è sospetto, da qui mandano a loro volta la comunicazione ad Asl e Comune e quindi partono le verifiche necessarie. Se l’accertamento dovesse in seguito rivelarsi positivo, si attiva l’unità di crisi, secondo disposizione ministeriale, mentre si procede con la bonifica della zona e la cartellonistica che avverte del pericolo. Comunque, invito i proprietari a consultarsi con il veterinario per sapere come procedere in casi simili, anche in merito all’invio dei campioni se davanti a casi sospetti". Nel caso degli avvelenamenti di Collevario, una delle ipotesi è che potrebbe essere stato usato un lumachicida o forse un veleno per topi.

L’assessore Laviano aggiunge che "non so se abbia una coscienza chi compie un gesto così terribile e ammazza un essere vivente, provocandogli una sofferenza indicibile. Un atto simile poi non solo è gravissimo per i cani, che in questo modo vanno incontro sicuramente a una morte atroce, ma anche per chiunque si trovi a entrare in contatto con quell’esca, potrebbe trattarsi di un bimbo o di un ragazzino, anche considerando che quell’area è molto frequentata da giovani e giovanissimi".

Chiara Gabrielli