Scattano le modifiche alla circolazione

Da domani al 31 dicembre a Tolentino è istituito il divieto di sosta con rimozione

forzata - per lavori alla sede ferroviaria - nel parcheggi ferroviario di viale Matteotti

e in quello denominato ’Palagattari’ di viale Vittorio Veneto, vicino piazzale

Piero Ciarapica.

Invece dal 15 giugno per tutti i giovedì fino al 3 agosto, dalle 8 alle 17, per lavori di scarico materiale in prossimità di un’abitazione, scatterà il divieto di transito nel primo tratto di via San Nicola. Infine, in occasione delle fasi finali dei campionati giovanili nazionali di calcio,

è necessario modificare temporaneamente

la viabilità nelle vicinanze dello Stadio: dalle 14 alle 20.30 di domani, venerdì

e lunedì 19 giugno

è vietata la sosta nella

metà di piazzale Nazareno Gabrielli prospiciente via Boccalini e nella stessa via Boccalini dall’intersezione con via Nazionale a via Sisto V.