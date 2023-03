Scatto matto per l’istituto Mestica al top nel femminile

Partecipando al Trofeo Scacchi Scuola 2023, la classe quarta B della primaria dell’istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli ha vinto il campionato femminile; quella maschile si è classificata al terzo posto. Entrambe le compagini sono state guidate, con paziente competenza, dal maestro di scacchi Adriano Carletti di Civitanova. Ora la femminile si sta preparando per effettuare la fase regionale del torneo. Ecco in ordine alfabetico e insieme per una voluta condivisione dei meriti, le alunne e gli alunni che hanno effettuato le rispettive competizioni, evidenziando la loro preparazione e la volontà dimostrata nell’eseguirla: Anita Analla, Gioia Ilenia Biondo, Naike Bolletta, Maria Calvelli, Damiano Campi, Serena Coppari, Mia Corsi, Tommaso Del Federico, Nicola Edoardo Fogante, Ettore Giovagnoni, Andrea Manfredonia, Marco Massaccesi, Alessandro Monti, Anita Montironi, Fatima Azahraa Nouri, Max Palazzini, Anna Palpacelli, Renato Piccinini, Greta Picirchiani, Naviot Singh Lara Elena Tamaciu, Lisa Tittarelli, Maria Vigoni. Alunni di quinta A Giorgia Cognini e Alexander Vornic.

Gianfilippo Centanni