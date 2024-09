Scatto speciale, il Val di Chienti celebra i nonni

Mercoledì si celebrano i nonni al Val di Chienti di Piediripa. In occasione della festa a loro dedicata, infatti, dalle 16 nella galleria del centro commerciale, nonni e nipoti avranno l’opportunità di farsi ritrarre da un fotografo professionista. "Abbiamo voluto creare un’occasione speciale che vada oltre il semplice gesto: il ritratto è un regalo di grande valore, che porta con sé emozioni e ricordi che dureranno nel tempo – ha spiegato Gianluca Tittarelli (foto), direttore del centro –. In un’epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento, donare una fotografia stampata, da poter toccare e conservare, è un modo tangibile per ricordare quanto siano importanti i momenti condivisi con i propri cari. L’iniziativa, pensata per tutta la famiglia, si propone di rafforzare il legame tra le generazioni e offrire ai visitatori del centro commerciale un’occasione per vivere un momento di tenerezza e complicità".