Scazzottata alla festa nello chalet. E ladri in azione in due stabilimenti

Un portorecanatese sui 50 anni, probabilmente sotto i fumi dell’alcol, se l’è presa con un altro uomo e ha iniziato a rifilargli cazzotti in pieno viso mentre era in corso una serata di musica all’interno di uno chalet a Scossicci. Alla fine l’aggredito ha riportato una sospetta frattura alla mandibola. Per evitare ulteriori guai si è dovuto mettere di mezzo il titolare dell’attività che, dopo aver tentato vanamente di calmare il 50enne, gli ha rifilato un pugno per poi cacciarlo via da lì.

Questo l’episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi a nord di Porto Recanati. Il caos è scoppiato sul tardo pomeriggio all’interno di uno stabilimento balneare di Scossicci, dove era stato organizzato un dj set affollato di gente. Così, a un certo punto, tra le tante persone è arrivato il 50enne portorecanatese insieme con un amico più giovane, sui trent’anni. Ma complice qualche bicchiere di troppo, il 50enne ha iniziato a battibeccare per futili motivi con un altro uomo che si trovava da quelle parti. Ben presto dalle parole si è passati ai fatti. Il portorecanatese è andato su tutte le furie e si è avventato sul rivale, assestandogli diversi cazzotti davanti ai tanti presenti che ballavano.

Ovviamente la scena non è passata inosservata, visto che la persona aggredita aveva rimediato delle gravi lesioni alla mandibola ed è stato soccorso sul momento da chi stava assistendo al tafferuglio.

A quel punto è intervenuto il titolare del locale: prima ha detto al 50enne che se ne doveva andare dopo quello che aveva appena combinato. Però il portorecanatese ha risposto che non era sua intenzione abbandonare la festa, quindi l’esercente ha perso la pazienza e lo ha allontanato con le cattive dandogli pure un pugno.

Quanto successo ha destato grande sconcerto tra i numerosi presenti e la vicenda ha fatto il giro della città.

Qualche giorno fa, invece, sono finiti nel mirino dei ladri due stabilimenti balneari a Scossicci. Un colpo è andato a segno al Koconero, dove qualcuno ha sfondato di notte la porta con una mazza e ha rubato il fondo cassa. Mentre da Bebo’s i balordi non sono riusciti a entrare e sono dovuti scappare a mani vuote.

Entrambi i fatti sono stati denunciati ai carabinieri di Porto Recanati.