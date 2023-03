"Scegliamo noi come fare opposizione, nessuno lo ha chiesto alla Luconi"

"Invitiamo l’ex vicesindaco a rivedere il suo giudizio critico sui nostri modi di essere minoranza". Inizia così l’appello di Civico22 - tramite il coordinatore Paolo Dignani - a Silvia Luconi, attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore. "Siamo stufi di questo atteggiamento arrogante, oltretutto senza un motivo valido – afferma Civico 22 -. A noi sembra che si stia sparando nel mucchio con frustrazione. Perché? Ci lascia spiazzati il fatto che Luconi venga a suggerire come fare opposizione. Nessuno glielo ha chiesto e mai lo chiederà". Il gruppo ’idealmente’ si dice d’accordo sull’intervento della Luconi (il centrodestra ha sollevato il fatto che l’amministrazione abbia deciso di elargire un po’ di soldi a due testate online e a un’emittente radiofonica) ma è rimasto sgomento per come sia stato tirato in ballo sulla questione ("un Pd misteriosamente silente che oggi, insieme a Civico 22, sembra tutto fuorché minoranza", aveva detto il centrodestra).