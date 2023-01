Scelta delicata, aiutiamo i giovani a non sbagliare

Mauro

Grespini

o lasciato la scuola a 16 anni per andare a lavorare in fabbrica... I miei si erano separati, non avevo punti di riferimento. Col passare del tempo mi sono pentita talmente tanto che a 32 anni ho ricominciato a studiare conseguendo un diploma serale...". Inizia così la lettera di Martina pubblicata su uno dei tanti blog della rete. Le sue parole fanno riflettere, specie in questi giorni: entro gennaio i ragazzi e le ragazze di terza media devono scegliere, infatti, la scuola superiore per proseguire gli studi. Un liceo? Un istituto tecnico? Oppure un istituto professionale? Non c’è un indirizzo più facile o più difficile in assoluto; la scuola giusta dipende da fattori personali e aspirazioni professionali. La crescente offerta formativa del sistema scolastico punta a sconfiggere la ’noia’ che accompagna i nostri adolescenti: un malessere dalle radici profonde su cui potremmo ragionare in un’altra "Piazza". Il lavoro di tantissimi dirigenti e docenti è incessante. L’altro ieri, lo scrittore Enrico Galiano (presente in provincia) ha esortato i ragazzi a trovare la loro passione e "a buttarcisi dentro", imparando tutto ciò che serve per trovarne soddisfazione. Quella sarà la strada giusta. E poiché l’interesse nasce dall’attrito con l’oggetto, cioè non può scaturire a priori, ecco che la scuola diventa un insostituibile ’portale’ sul mondo da scoprire. La mancanza di un titolo di studio condannerà chi abbandona la scuola ad avere meno opportunità; favorirà le disuguaglianze sociali. Compito di noi adulti è quello di sostenere i ragazzi nella scelta. Evitiamo che cadano nella stessa ’buca’ di Martina.