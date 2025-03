Scelta l’area di tre ettari per la cittadella dello sport a Scossicci

Il progetto dell’imprenditore Massimo Giaquinto (nella foto), dopo le valutazioni e i sopralluoghi dei giorni scorsi a Porto Recanati, sta prendendo sempre più forma. Infatti è stata scelta un’area di Scossicci per realizzare la sua cittadella dello sport, che si svilupperà su un sito di circa tre ettari. Pur mantenendo un po’ di riserbo, Giaquinto conferma che lì sorgerà un vasto complesso battezzato "Centro Oasi’s", destinato a ospitare strutture sportive e ricreative dotate di vari servizi. "Sono previsti 24 mini appartamenti, un palazzetto dello sport, due piscine, due bar e un ristorante-disco con 600 posti a sedere – afferma l’imprenditore portorecanatese –. Così come saranno costruiti un campo di calcio con misure da serie A, tre campi di calciotto e uno per il calcio a 5, tre strutture padel, un campo da beach soccer, due di pallavolo e tennis, uno di basket, un maneggio e uno sgambatoio per cani. Il complesso – aggiunge ancora - sarà dotato di una palazzina direzione e un centro medico sia di prima emergenza (con postazione di ambulanza) che per le attività sportive. Ci saranno un parco giochi attrezzato e un centro benessere. Su tutti parcheggi e tetti delle strutture previsti impianti fotovoltaici. Inoltre gli impianti avranno un’alta accessibilità per i disabili".