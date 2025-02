"Scelta miope bloccare il piano di Simonetti"

"Il centro commerciale Simonetti porterebbe un’entrata annuale di circa 800mila euro sotto forma di imposta, dire di no è una scelta miope". Orizzonti Liberali, movimento che l’8 marzo a Roma diverrà un vero e proprio partito, definisce la posizione della giunta comunale sulla questione come "conservativa e di breve respiro". "I dati economici descritti dal centro studi Cgia di Mestre non sono confortanti – spiega Riccardo Cogliandro, referente maceratese del movimento –, la provincia di Macerata si colloca al 62esimo posto su 110 province in Italia per retribuzione media dei dipendenti, ed è ancora più in basso per la produttività, 77esimo su 110", per cui "opporsi ad un progetto da 60 milioni di euro in una città imprenditorialmente sterile è incredibile quanto insensato. L’amministrazione dovrebbe creare un ambiente economico vivo e dinamico focalizzando la propria attività alla sola gestione e al contenimento delle esternalità negative di progetti privati".

Allo stesso tempo, "il Pnrr prevede ingenti somme per la costruzione di asili nido e scuole per l’infanzia, al fine di recuperare il gap con altre nazioni europee. Studi recenti hanno analizzato l’impatto sociale nel lungo periodo di servizi educativi di qualità nei primi anni di età, con benefici cognitivi e non-cognitivi che si estendono all’età adulta. I servizi educativi nella fascia da 0 a 6 anni sono importanti per il miglioramento della qualità della vita futura, della carriera scolastica successiva, della redditività del lavoro svolto, dei rapporti sociali". A tal proposito, "le nuove strutture in costruzione alle Vergini e a Corneto non sono sufficienti", dicono da Orizzonti Liberali. Il movimento, che si avvia a essere un "partito liberaldemocratico" che mira alla "crescita", asserisce, dati alla mano, che "l’economia maceratese sta scivolando in zona retrocessione. Solo con la crescita si può guardare con fiducia al futuro".