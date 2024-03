"Scelte dolorose, ma le risorse sono calate"

"Le riduzioni dei contributi ai festival organizzati dalle associazioni culturali sono dovuti alla sfavorevole congiuntura economica generale, in cui molti enti pubblici si trovano coinvolti". L’assessore Riccardo Sacchi spiega le ragioni che portano alla riduzione dei contributi comunali ai festival organizzati dalle associazioni culturali cittadine: "Macerata ha molti festival, che sono la spina dorsale della città. Il Comune ha condiviso il percorso, certamente non facile, impegnativo e doloroso con le associazioni organizzatrici, tutte valide, meritorie. Ci siamo incontrati, confrontati per arrivare ad una soluzione condivisa. Vorremmo, con il miglioramento della congiuntura economica, riaumentare i contributi. L’anno prossimo vorremmo non diminuirli, se non parzialmente reintegrarli. In questi tempi di difficoltà economica è necessario che sia valorizzata la collaborazione con il privato".

"Amiamo i nostri festival, ma non possiamo tagliare a scuole o asili. Macerata è in difficoltà anche per la ripresa del pagamento dei mutui sospesi per il terremoto del 2016 – ricorda Riccardo Sacchi –, dobbiamo intervenire su alcuni settori, purtroppo". L’amministrazione comunale dal 2022 organizza un festival, Presente liberale, in collaborazione con la casa editrice maceratese LiberiLibri, che, spiega Sacchi, "ha l’ambizione di diventare un vero e proprio festival, con numerosi appuntamenti e su più giorni. A Parma e Lodi esistono festival di questo tipo che hanno oggi un grande riscontro. Vorremmo invitare in futuro scrittori e giornalisti italiani e stranieri legati al pensiero liberale. Macerata Racconta, organizzata da Contesto, ha visto riconosciuti tra contributi e bandi dell’assessorato alla cultura tra i 23-24mila euro. Contesto tra l’altro a maggio collaborerà ad un evento con LiberiLibri. Tagliare per noi è un dolore – chiosa l’assessore –, ma tutti i soggetti coinvolti, persone di sensibilità e cultura, hanno capito la difficoltà del momento. Il 30% dei contributi in meno si riferiva al periodo dal 2019 ad oggi, in diversi casi il taglio è molto minore".

l. f.