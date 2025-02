"Scelte ideologiche sulle commemorazioni"

"La giunta ha intitolato un largo alla partigiana Irma Bandiera per mera scelta ideologica, perché ha ignorato la nostra proposta di dedicare una sala pubblica al compianto notaio Mario Fanti. E l’amministrazione non ha fatto nemmeno un post sui social per il giorno del ricordo, a differenza del giorno della memoria che è stato omaggiato su Facebook". A lanciare polemiche è Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, che ha qualcosa da ridire al sindaco Andrea Michelini. Sabato mattina, l’amministrazione comunale ha intitolato alla partigiana Irma Bandiera un piazzale situato tra via Veneto e le rampe del cavalcavia, a Porto Recanati. "Come già detto in consiglio comunale, non sono contraria ad aver dedicato uno spazio alla partigiana Irma Bandiera che ha combattuto per le sue idee, perché chi muore per la patria non ha colore politico – dice Ubaldi –. Però non so quanto senso abbia avuto aver intitolato a Irma Bandiera proprio quel piazzale, che si trova in un parcheggio nel quale ci sono pure i bidoni della spazzatura e i bagni pubblici. Comunque si è trattato di una chiara scelta ideologica della giunta, la quale non tiene conto delle personalità locali che hanno valorizzato il nostro paese. Più di due anni fa – aggiunge ancora – avevo proposto all’amministrazione di intitolare una qualsiasi sala pubblica al notaio Mario Fanti, che all’epoca era scomparso da pochi mesi. Sarebbe bastata una targa, ma non si è voluto fare nulla. Non credo che sia stato giusto comportarsi così verso una persona che ha messo a disposizione i suoi locali per dare una sede al Centro studi portorecanatesi, oltre a essere stato per anni un docente dell’università per la terza età e aver donato tanto altro al Comune".

Le recriminazioni del capogruppo di Centrodestra Unito non finiscono qui. "Sottolineo che l’invito della maggioranza per partecipazione all’intitolazione del largo a Irma Bandiera è stato spedito guarda caso il 10 febbraio, e cioè quando cadeva il giorno del ricordo – riprende Ubaldi –. Per questa celebrazione e per le vittime delle foibe l’amministrazione non ha pubblicato nemmeno un post su Facebook. Un comportamento ben diverso rispetto al giorno della memoria, visto che per quella ricorrenza il sindaco Michelini aveva reso omaggio alle vittime tramite i suoi canali social. Lui è libero di fare delle scelte, così come noi siamo liberi di criticarle".

Giorgio Giannaccini