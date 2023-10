"Scena muta a S. Angelo in Pontano: Macchini dimostra che ci si diverte"

A Sant’Angelo in Pontano, per il Festival Storie, oggi alle 21.30 al teatro Angeletti arriva l’attore e comico Piero Massimo Macchini con lo spettacolo "Scena muta". "In questo momento storico che ci tocca vivere – spiega Macchini – le parole tante volte sembrano non avere il coraggio di uscire e allora rimangono incastrate nella testa, nella pancia, in gola. E come dargli torto, a queste benedette parole: dopo due anni di pandemia e tutto lo strascico di precarietà, rabbia e paura che ne è conseguito, non abbiamo fatto in tempo a riadattarci alla vita e ad una seppur minima speranza nel futuro che ecco arrivare i venti di una terza guerra mondiale. Insomma, eccoci di nuovo senza parole, pronti a fare… ’Scena Muta’. Di fronte alla paura, ma anche di fronte ai tuttologi da social o alle più comuni vicissitudini del quotidiano. D’altra parte, nonostante la continua evoluzione della tecnica e della scienza, non è ancora stato inventato un modo migliore per demonizzare le incertezze. La scena muta come fuga e la risata come cura". Un monologo in cui Macchini accompagna il pubblico in un viaggio pieno di risate e di silenzi, utilizzando svariate tecniche dello spettacolo dal vivo, passando in un attimo dal cabaret, al (melo)drammatico fino al mimo.

Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); prenotazioni ai numeri telefonici 0734.632800, 0734.710026, 348.2423174 (whatsapp).