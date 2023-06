Scenata di gelosia alla ex: spunta un coltello

di Paola Pagnanelli

L’ennesima scenata di gelosia è diventata una notte di terrore per una giovane donna, minacciata dall’ex compagno armato di coltello. Per fortuna alla fine a farsi male è stato lui, lei è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri e l’uomo è stato messo in arresto. I fatti sono successi l’altra notte a Matelica. La coppia viveva insieme, sebbene da tempo entrambi avessero concordato di separarsi: il patto era che lui se ne sarebbe andato quando se la sarebbe sentita, e intanto era rimasto a vivere con la donna, dormendo in un’altra stanza. Tuttavia l’uomo, poco meno che 50enne, avrebbe avuto atteggiamenti di controllo morboso verso la ex, a cui avrebbe controllato il cellulare, e che avrebbe tormentato ogni volta che lei usciva di casa. L’altra sera la donna è uscita, e al suo ritorno, a tarda sera, ha trovato l’ex compagno fuori di sé. Per prima cosa lui le avrebbe tolto il cellulare, poi le avrebbe impedito di scappare via trattenendola nell’appartamento. Avrebbe messo su una esasperatissima scenata di gelosia, provando anche a costringere la donna ad avere rapporti sessuali con lui. Infine avrebbe preso un coltello e l’avrebbe minacciata con quello. Ma tenendo l’arma, sarebbe stato a lui a tagliarsi, e vedendo uscire il sangue si sarebbe spaventato per la propria incolumità. La donna allora avrebbe colto la palla al balzo e, mentre lui si allarmava per se stesso, sarebbe riuscita a correre via fuori da casa. Intorno alle 4.30 sotto choc si è rivolta ai carabinieri, chiedendo aiuto e raccontando cosa le sarebbe accaduto poco prima. I militari della Compagnia di Camerino avrebbero rassicurato lei, mentre le pattuglie andavano alla ricerca dell’ex. L’uomo però non era più in casa. Ma dopo un paio di ore i carabinieri lo hanno rintracciato e fermato. Per lui sono scattate le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari, in una abitazione di un altro paese. In casa della donna, i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato il coltello che sarebbe stato usato per minacciarla. Questa mattina, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, si terrà l’udienza di convalida e l’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Renato Coltorti, potrà dare la sua versione in merito a quanto avvenuto l’altra notte e respingere le accuse.