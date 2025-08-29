Scende dall’auto e viene schiacciato: 70enne a Torrette

Scende dalla sua auto e viene investito: soccorso un 70enne che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 15, lungo viale Martiri della Libertà. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Danilo Doria, il 70enne stava scendendo dalla sua macchina quando è stato urtato da una Fiat Punto, condotta da una donna di 73 anni. L’uomo è rimasto incastrato contro la sua auto, restando ferito ad una gamba. Sul posto, immediatamente dopo la segnalazione, sono subito arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e, considerata la situazione del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Il 70enne, che è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente e gestire la situazione viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, chiamati a ricostruire quanto accaduto. Non sono mancati disagi e rallentamenti al traffico mentre erano in corso le operazioni di soccorso e i rilievi di rito da parte degli agenti della polizia locale.

c. m.