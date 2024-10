La missione in Islanda: "Tra i ghiacciai per studiare i cambiamenti climatici"

Macerata, 18 ottobre 2024 - Un viaggio di esplorazione in Islanda, con lo scopo di osservare gli effetti che i mutamenti climatici stanno portando nel fragile ambiente della criosfera, ovvero dei ghiacciai. Da sabato scorso a domani, per una settimana, un gruppo di 26 geologi marchigiani iscritti all’Ordine dei geologi delle Marche è in "missione". Tra questi, il geologo libero professionista Giammaria Vecchioni di Macerata. Oltre a lui, arrivano dalla nostra provincia anche Luigi Morgoni, Raffaele Achilli, Fabio Lattanzi e Giuseppe Cilla. A capitanare tutta la squadra c’è il geologo Marco Vinci, ideatore del progetto, che svolge la sua professione in Italia e all’estero; in Islanda porta avanti da 18 anni studi di geotermia.