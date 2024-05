Schede: apre Fiordomo, terzo Pepa

Tutti ammessi i tre candidati sindaci, Emanuele Pepa per il centro destra, Francesco Fiordomo per il Progetto Civico e Antonio Bravi, sindaco uscente, per il centro sinistra e la squadra dei ben 268 candidati al ruolo di consigliere è già in movimento per cercare di accaparrare preferenze e voti. Nella scheda elettorale, in base al sorteggio effettuato dalla commissione elettorale, il primo posto in alto a sinistra sarà occupato da Fiordomo, Bravi a seguire e Pepa a concludere la scheda.

Accanto ad ognuno di loro i gruppi politici che sostengono il candidato sindaco secondo questo ordine: Civica Taddei, Paese Mio, Uniti per Fiordomo, Civitas, Vivere Recanati e lista Grufi per Fiordomo, PD, Valore Futuro, 5 Stelle, Recanati insieme e Idee in Comune per Bravi e In Comune, Fratelli d’Italia, UdC-Costituente Popolare, Lega, Forza Italia-Noi Moderati e Per una Recanati Migliore per Pepa. A Recanati gli elettori sono 16.464 e chi ha dimestichezza con la matematica, calcolando l’astensione e qualche scheda non valida, ha contato che per evitare il ballottaggio uno dei tre candidati dovrebbe avere almeno 5.600 voti: un risultato certo non facile da raggiungere. Nel 2019 gli elettori erano 19.863 e hanno esercitato il loro diritto al voto solo 12.468 pari al 62,77%: ciò che salta agli occhi è che in 5 anni la cittadina leopardiana ha perso ben 3.400 elettori.

Allora il confronto al primo turno vide Antonio Bravi trionfare al 30,62% rispetto al suo diretto concorrente, Simone Simonacci, che lo aveva tallonato con il 28,39% di consensi. Insieme a loro si erano presentati alla carica di primo cittadino Graziano Bravi (25,65%), Stefano Gurini (7,73%) e Massimiliano Grufi (7,60%).

Al ballottaggio poi il risultato si giocò sul filo del rasoio, come si suol dire,: Bravi vinse con il 50,1% mentre Simonacci poté contare sul 49,9% di consensi: quei famosi 29 voti in meno per i quali non si ritenne allora di fare ricorso e di ricontare le schede scrutinate.