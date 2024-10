Scherma, Ilaria Palomba senza rivali ad Ancona. Sul podio anche Pettinari

Primo posto per Ilaria Palomba, terzo per Ludovica Pettinari (foto). Bilancio di tutto rispetto per le atlete della Macerata Scherma alla gara regionale Under 17 e Under 20 di spada, domenica scorsa ad Ancona. Tra gli Under 17 Palomba ha vinto 7 incontri su 7, mentre Pettinari ha ceduto il passo in semifinale proprio a Ilaria. Degne di nota le prove di Matilde Spadari (ottava), sconfitta anche lei da Ilaria nei quarti, e di Luna Carnevali giunta nona al termine di una buona prestazione, al rientro dopo un anno di assenza. Completa il quadro delle maceratesi in gara Alessandra Franco (all’esordio tra gli Under 17), giunta undicesima. Nella categoria Under 17 maschile Jacopo Foresi esordisce con un diciassettesimo posto nella classifica finale. Palomba ha conquistato il podio anche nella categoria Under 20, dove si è classificata terza.