Schiacciato da un escavatore, grave operaio

di Paola Pagnanelli

Schiacciato da un escavatore, un operaio è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un cantiere della ricostruzione. L’allarme è arrivato martedì sera intorno da San Ginesio alle 21.20, quando l’impresa stava lavorando in condizioni climatiche meno avverse rispetto alle ore torride del giorno.

L’uomo, un 54enne casertano dipendente di una azienda che sta lavorando in subappalto, stava scendendo con l’escavatore da un furgone. Ma sulla rampa metallica, il cingolato ha perso aderenza e si è ribaltato, schiacciando il 54enne. Subito i colleghi sono andati a soccorrerlo: l’uomo aveva un braccio, il torace e una gamba schiacciati sotto al mezzo, la situazione era molto critica.

I soccorritori sono riusciti ad arrivare in tempo, e in eliambulanza l’uomo è stato portato a Torrette in codice rosso. Ha riportato diverse lesioni, ma quel tipo di infortunio avrebbe potuto non lasciargli scampo. A San Ginesio sono stati chiamati anche gli ispettori del servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata, per le indagini di polizia giudiziaria necessarie a ricostruire l’accaduto, e in particolare ad accertare se il 54enne stesse lavorando in condizioni di tutela per la sua incolumità.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire i fatti. Cresce però la preoccupazione per i lavoratori impegnati nella ricostruzione. Questo infatti è il terzo infortunio grave che si segnala nel giro di tre giorni, dopo i due avvenuti lunedì a Fiastra e Matelica sempre nei cantieri edili del cratere sismico.