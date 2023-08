Schiacciato dal trattore, muore a 77 anni

di Lucia Gentili

Amava i cavalli da sempre. Ieri pomeriggio se n’è andato poco distante dalla stalla, in contrada Coste, il 77enne di Colmurano Agostino Seri per un incidente. Era alla guida del suo trattorino quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe andato a sbattere contro la sua auto (parcheggiata) per poi perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi su un terrapieno. È morto schiacciato sotto il trattore (trauma da schiacciamento sotto il mezzo agricolo). A dare l’allarme, intorno alle 18, un giovane che stava sul posto. Gli operatori sanitari del 118 hanno allertato l’eliambulanza sperando che il 77enne potesse essere liberato ancora salvo. Ma Icaro è arrivato invano. I vigili del fuoco a lavoro volta hanno dovuto chiamare una gru per sollevare il trattore. L’operazione è proseguita fino alle 20.30 circa. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Tolentino. La comunità non riesce ancora a crederci. Agostino, soprannominato "Gustì l’americano" in paese, per un passato della famiglia in Argentina, era conosciuto da tutti a Colmurano, dove viveva. Era noto anche per la sua originalità, i suoi baffi e la sua passione equestre, che lo portava ad indossare stivali e abbigliamento ad hoc anche nella vita quotidiana. Anni fa aveva anche una merceria in corso Cavour a Macerata. Poi aveva gestito un maneggio, organizzando passeggiate e uscite con i cavalli, fino a Castelluccio. E adesso era rimasta una sorta di rimessa per cavalli, una stalla. Seri lascia due figli, Alessandro (poeta ed editore a Macerata) e Paola. "Ci stringiamo al dolore dei familiari – dice il sindaco Mirko Mari a nome dell’amministrazione e dei concittadini – esprimendo sentite condoglianze. Una perdita inaspettata e improvvisa. Era amato a Colmurano". Si tratta del terzo decesso di questa stagione con un incidente col trattore. I mesi scorsi avevano perso la vita l’86enne tolentinate Umberto Bentivoglio nella campagna di Belforte e l’85enne Mario Merlini, sempre di Tolentino, deceduto dopo essere stato trasportato in eliambulanza a Torrette.