Schiaffi e calci, stalker patteggia

Schiaffi e calci alla compagna, anche di fronte alle due bambine della coppia. Per questo, accusato di stalking, ha patteggiato la pena un matelicese 33enne. I fatti sono avvenuti tra la fine del 2020 e luglio del 2022. La donna avrebbe subito mesi di vessazioni psicologiche da parte del compagno, che però lei avrebbe sopportato a lungo per via delle due bambine avute da lui, che avevano 6 e 4 anni. Ma i rapporti tra i due erano peggiorati sempre di più. A luglio del 2020, durante una vacanza, i due avevano avuto una discussione piuttosto accesa per motivi economici, e alla fine il 33enne aveva schiaffeggiato ripetutamente la donna, ferendola allo zigomo destro con l’orologio di acciaio che indossava al polso.

A questo episodio erano seguite minacce di morte, minacce di sfigurarla, pedinamenti, persecuzioni di vario tipo. Alla fine lei aveva avviato una relazione con un altro uomo e glielo aveva comunicato, ma questo non aveva aiutato i rapporti tra i due conviventi, già decisamente tesi: il matelicese aveva deciso di cacciarla di casa, ma aveva continuato a tormentarla con pedinamenti e messaggi minatori. Durante una discussione, la donna era stata presa a calci da lui che non si era fermato neppure di fronte al fatto che le bambine erano lì presenti, ad assistere a quella scena. "Non avrò pietà" le scriveva nei messaggi, portando alla fine la ex a uno stato di grandissimo timore per la propria incolumità. La donna dunque alla fine lo aveva denunciato chiedendo aiuto alle forze dell’ordine, e per lui era scattato un divieto di avvicinamento. Ieri mattina in tribunale a Macerata il processo si è concluso di fronte al giudice Domenico Potetti.

Gli avvocati difensori Emiliozzi e Lancellotti hanno chiesto di patteggiare la pena con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo, concordata in un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato ha avuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato però al fatto che, una volta divenuta definitiva la sentenza, si sottoponga a un percorso terapeutico, che lo porti a comprendere il disvalore di alcuni atteggiamenti. La donna era parte civile con l’avvocato Sabrina Carnevali.