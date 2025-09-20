Schiaffi e insulti alla figlia, 45enne a giudizio

La figlia 17enne non finisce di lavare i piatti e di sistemare le sue cose in casa, la madre la picchia con schiaffi in testa ee la ragazzina si ritrova al pronto soccorso con dieci giorni di prognosi. Per questo è finita sotto accusa – per il reato di abuso dei mezzi di correzione – una donna di 45 anni originaria dell’est Europa.

L’episodio era avvenuto la sera del 15 maggio 2023 a Civitanova, dove la donna vive con le figlie. Secondo l’accusa la 45enne, dopo un litigio legato al fatto che la figlia non aveva finito di svolgere alcuni lavori in casa, avrebbe colpito con schiaffi in testa, al viso e su tutto il corpo la minorenne, provocandole traumi e contusioni varie. Era stato il padre poi a portare la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Il giorno dopo infatti la ragazzina, finita la scuola, stanca degli insulti e preoccupata per le botte, non voleva tornare a casa dalla madre e a una educatrice aveva raccontato quello che era successo con la madre la sera prima. L’educatrice aveva poi contattato il padre della ragazzina, che era subito andato a prenderla alla fermata dell’autobus. La aveva quindi accompagnata all’ospedale, dove i medici la avevano sottoposta ad una serie di controlli: per lei dieci giorni di prognosi.

Della vicenda erano stati informati i carabinieri, che avevano raccolto la denuncia da parte della 17enne. La ragazzina aveva raccontato di aver subito spesso maltrattamenti da parte della madre, anche senza un apparente motivo. La donna avrebbe preso a calci e schiaffi la figlia e le avrebbe lanciato addosso le scarpe, secondo quanto riferito dalla 17enne.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, che ha dato il via al processo. La 45enne, difesa dall’avvocato Renata Poeta, nega tutte le accuse e potrà dare la sua versione in aula, per chiarire come siano andate le cose. Il padre della ragazzina, per conto della minorenne, si è costituito parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini.

Il giudice Francesca Preziosi ha disposto la prosecuzione del giudizio al 19 gennaio, davanti al giudice Vittoria Lupi.

Chiara Marinelli