Schiaffo alla fidanzata sul lungomare sud

La lite in discoteca e poi l’aggressione alla fidanzata. E’ quanto accaduto nella serata di domenica in uno chalet del lungomare sud, dove era in corso una festa tra ragazzi. Il miglior modo per celebrare il ponte del Primo maggio, con tanti giovanissimi venuti da fuori città per ballare e divertirsi nonostante la giornata piovosa. Ma per qualcuno, quei momenti di allegria si sono trasformati in una parentesi da dimenticare. A farne le spese, infatti, è stata una giovane che poco prima della mezzanotte di domenica, al termine di una lite con il proprio fidanzato probabilmente accentuata dai fumi dell’alcol, ha subito qualche schiaffo. Una vicenda i cui contorni non sono ancora definiti, ma che é accaduta al termine di un party organizzato in uno degli stabilimenti balneari del lungomare sud. Sul luogo del fattaccio sono intervenuti gli agenti della Polizia e gli operatori della Croce verde, mentre la ragazza, impaurita, era adagiata sul muretto dello stadio. Tutto ciò accadeva quando i balli, all’interno del locale, erano terminati. Attorno alla ragazza si era formato un cerchio di una ventina di suoi coetanei, i pochi rimasti e ancora su di giri per via della serata trascorsa, che poi sono stati allontanati dalle stesse forze dell’ordine. Fortunatamente, la ragazza non avrebbe riportato lesioni: da qui, il rifiuto di essere trasportata in ospedale. La coppia, formata da un uomo e una donna sulla ventina, non sarebbe di Civitanova.

Francesco Rossetti