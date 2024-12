"Schiamazzi e cori in strada: notte da incubo"

Notte insonne per i residenti nella zona intorno al Donoma. Fuori della discoteca di via Mazzini a Civitanova hanno tenuto banco gli ubriachi. I loro schiamazzi e canti sono stati la colonna sonora che, dalle 2 alle 6 del mattino, ha tenuto sveglie parecchie famiglie. "Il tutto nella totale assenza di controlli. Si è vista una pattuglia della vigilanza privata, ma il coro ha continuato indisturbato, soprattutto tre ragazze che con bottiglie di vodka in mano urlavano e cantavano a squarciagola tra i vicoli. Certo non ci sono state risse, ma non si è dormito lo stesso e la mattina a qualcuno è toccato contare i danni dei vasi rotti, le finestre danneggiate. Per non parlare della sporcizia in strada, che costringe i mezzi del Cosmari a spazzare prestissimo, e anche questo è un servizio che paghiamo tutti per colpa di un manipolo di incivili". Torna a lamentarsi il comitato dei residenti, sempre più sfiduciato. "Sono tredici anni che sopportiamo e ascoltiamo proposte che non portano mai a soluzioni efficaci". Sono preoccupati per il periodo festivo "perché con il Natale e il Capodanno alle porte il locale organizzerà le sue serate e per noi sarà come al solito un incubo". Ne hanno pure per il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: "Tante riunioni e discorsi in questi anni, ma per noi tutto questo si traduce in pochi fatti perché ci troviamo sempre a fare i conti con gli stessi problemi e disagi. Speriamo, almeno, che in vista di Natale e della notte di fine anno sia predisposta la presenza di pattuglie a sufficienza per garantire controlli efficaci in centro". Nella richiesta di maggiore severità ricordano gli ultimi interventi decisi per reagire alla rissa tra giovanissimi avvenuta lungo il corso e per arginare la movida violenta: "Stiamo parlando di un fenomeno che interessa tutta la zona centro e si governa soltanto con una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio".

Lorena Cellini